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Московский комсомолец в Израиле

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В Израиле отзывают из продажи капсулы RICHER

В Израиле отзывают из продажи капсулы RICHER

Компания "צמחי מרפא בע"מ" объявляет об отзыве продукта: капсулы RICHERВ результате проверки, проведенной Северным региональным отделом продовольственной службы, в продукте обнаружено присутствие аллергена SO₂ (диоксид серы), который не указан в информации об аллергенах на этикетке .

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