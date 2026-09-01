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Орловские новости

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Орловская поэтесса Ирина Семенова о поэзии и наставничестве

Орловская поэтесса Ирина Семенова о поэзии и наставничестве

Поэтесса Ирина Семенова рассказала, как стать поэтом, о редактуре в советское и постсоветское время, современной поэзии и назвала имена современных поэтесс, которых считает настоящими.

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