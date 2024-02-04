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Закон и Порядок

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ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Госдумы РФ Пономарёва*

ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Госдумы РФ Пономарёва*

Сообщение Центра общественных связей ФСБ от 4.02.2024:"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение бывшим депутатом Государственной Думы V и VI созывов от фракции «Справедливая Россия» Пономарёвым Ильёй Владимировичем* преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

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