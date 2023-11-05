«Горячую» Toyota GR Corolla «подогрели» еще больше. Представлена Toyota GR Corolla Tom’s Racing c радикальным обвесом

К выставке тюнинга SEMA Show 2023 тюнинговое ателье Tom’s представило новую версию «горячего» хетчбэка Toyota GR Corolla: от обычного варианта он отличается развитым передним бампером, большим диффузором сзади и огромным антикрылом.
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