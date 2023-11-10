Исследование: в хорошо проветренном помещении получается лучше выспаться Специалисты Датского технического университета провели исследование с участием 35 человек разного возраста и выяснили, насколько ощутимо уровень вентиляции в комнате влияет на качество сна.
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