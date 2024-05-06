В Приморье дожди предстоящей ночью пойдут на убыль

Владивосток и другие регионы Приморья продолжают испытывать дождевую погоду. Согласно последним данным от пресс-службы Примгидромета, в ночь на понедельник, как и ожидалось, прошёл дождь, выпало 17-24 миллиметра осадков.
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