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Уильям Сомерсет Моэм: «Вчера мне исполнилось 70 лет…»

Уильям Сомерсет Моэм: «Вчера мне исполнилось 70 лет…»

«Дураки в старости не умнеют, а старый дурак куда зануднее молодого…» Нет людей, равнодушно относящихся к зрелым годам.

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Комментарии
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Jolie
да-да, Вы правы. Полезно почитать мысли мудрого человека. я получила удовольствие.
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7 час.
владимир рябченко
помнится в далекие 20 с небольшим мне сказали: запомни юноша с нашим уходом из этой жизни ничего не изменится... с годами понял, что так оно и есть...
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7 час.
epobedimski
Но люди Действительно,стали злыми и чень стали любить деньги!
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