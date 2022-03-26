Статистика COVID-19

26 марта 2022 года в ЯНАО 111 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 011) 132 520 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 031) 118 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 13 пациентов в тяжелом состоянии 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 5 […]26 марта 2022 года в ЯНАО 111 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 011) 132 520 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 031) 118 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 13 пациентов в тяжелом состоянии 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 290) 106 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 123 721).