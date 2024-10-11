«Я выиграл эту битву». Ландо Норрис – о столкновении с Ферстаппеном в Австрии

«Я выиграл эту битву». Ландо Норрис – о столкновении с Ферстаппеном в АвстрииF1Гонщик McLaren Ландо Норрис считает, что на Гран При Австрии в середине сезона одержал моральную победу над Максом Ферстаппеном, несмотря на аварию и сход.