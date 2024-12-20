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Царьград

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Маск обратил внимание на отсутствие президента США: "Жив ли ещё Байден?"

Маск обратил внимание на отсутствие президента США: "Жив ли ещё Байден?"

Маск отметил, что Байдена давно не видно в публичном пространстве и высказал беспокойство за его здоровье и жизнь.

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