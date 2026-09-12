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RT Russia

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Депутат Габриелян допустил пересмотр платы за российскую военную базу в Армении

Депутат Габриелян допустил пересмотр платы за российскую военную базу в Армении

Депутат парламента Армении Вилен Габриелян допустил пересмотр финансовых условий пребывания 102-й российской военной базы в случае повышения цены на поставляемый из России газ.

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