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ТАСС

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Россия представила национальную экспозицию на горнорудной выставке в Алма-Ате

Россия представила национальную экспозицию на горнорудной выставке в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия представила крупнейший по площади и числу участников страновой стенд на открывшейся 16 сентября в Алма-Ате международной выставке горного оборудования, технологий добычи и обогащения руд и минералов.

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