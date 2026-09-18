Экс-сенатор из Чили назвал выборы в РФ массовыми и глубоко демократичными

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Наблюдатель из Чили, бывший член Сената Национального Конгресса Республики Чили, Алехандро Наварро Брэйн отметил массовость на выборах в России и назвал их демократичными, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка № 341 города Кемерово.