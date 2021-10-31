Нынешние «яжемамы» не позволили бы Макаренко сейчас работать в школе: принципы и методы воспитания великого педагога

Начиная всё сначала Частенько под статьями о жалобах на плохое поведение детей можно увидеть комментарии в виде упрёка, что я (или другой учитель) плохой педагог потому что не могу справиться с детишками, а вот у Великого Макаренко всё бы получилось! Не человек, а глыба! Он показал бы всем современным убогим «училкам» как надо работать и учить наших детей! Честно говоря, читать такое не обидно (как думают авторы подобных комментариев), а забавно и смешно, потому что вспоминающие Макаренко самого Макаренко явно не читали и фильмов о нём не смотрели.