«Он служил полгода»: помилованный сатанист-каннибал из Ярославля вернулся домой с СВО

Последний участник ярославской секты сатанистов, которая убивала и ела людей, вышел на свободу. Николай «Граф» Оголобяк должен был сидеть еще несколько лет, но записался добровольцем на Украину и вернулся домой после ранения.
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