Прибыль нефтеперерабатывающих компаний США может снизиться в 3-м квартале Ожидается, что прибыль американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 3м квартале 2024 г.
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Прибыль нефтеперерабатывающих компаний США может снизиться в 3-м квартале Ожидается, что прибыль американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 3м квартале 2024 г.
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