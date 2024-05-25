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Рецепт «Окрошки с копченой корюшкой с квасом» от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрея Колодяжного

Рецепт «Окрошки с копченой корюшкой с квасом» от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрея Колодяжного

Шеф-повар гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрей Колодяжный, этим летом решил строго следовать заветам великого Ожегова, трактующего окрошку как «холодное кушанье из кваса с разной зеленью и мелко нарубленным мясом или рыбой» и создал очень вкусную новинку сезона: «Окрошку с копченой корюшкой с квасом», а с нами он поделился своим рецептом.

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