Врачи рассказали о причинах весенней хандры и борьбе с нею

Подавленное состояние и усталость — распространенные явления в весенний период, это естественная реакция организма на смену времени года, вызванная нехваткой солнечного света, недостаточной физической активностью и дефицитом витаминов.
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