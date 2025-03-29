Депутаты могут лишиться мандатов за отказ от встреч с гражданами

Такое предложение внес Вячеслав Володин Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный Комитет по госстроительству и законодательству законопроект, которым предлагается закрепить обязанность депутатов проводить личные приемы граждан.
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