В Белоруссии захотели вернуть советские стандарты торговли

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Артур Карпович назвал главными преимуществами советской торговли стабильные цены, насыщенность товарами собственного производства и добросердечным обслуживанием.
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