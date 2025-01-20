Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Чуприянов
    Чего ждём ?? Было же сказано нашим президентом , что в таком случае будет нанесён удар по той стране НАТО из которой ...Стало известно о ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Лгбэтэшный геронтофил...Макрон сделал зая...
  • Eduard
    Там такие цены,что в России и не снились!Живущая в США рос...

В Белоруссии захотели вернуть советские стандарты торговли

В Белоруссии захотели вернуть советские стандарты торговли

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Артур Карпович назвал главными преимуществами советской торговли стабильные цены, насыщенность товарами собственного производства и добросердечным обслуживанием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх