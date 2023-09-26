Автор: Люсинэ Аветян Нет, не всё потеряно, напротив, всё идет по плану! Уряяя! Украинская госстатистика фиксирует рост ВВП за этот год и прогнозирует дальнейший рост до конца года на 2.
Когнитивный диссонанс как образ жизни
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля-а-а, Анально-Сновального вспомнили... неладно что-то в Датском королевстве, раз вытаскивают "политические скелеты пропахшие нафталином" из загашников, ибо больше предъявить нечего...
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8 час.
N
Nata
Такими темпами бриты скоро Даню Милохина сделают политическим лидером .
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3 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
...политическим пидером.
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3 час.
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