Министр Алиханов сообщил что рынок электрокаров и гибридов в России вырос вдвое

Продажи новых электрокаров и гибридных автомобилей в России за год выросли примерно в два раза. Об этом 27 июля в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
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