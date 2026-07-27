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Министр Алиханов сообщил что рынок электрокаров и гибридов в России вырос вдвое

Министр Алиханов сообщил что рынок электрокаров и гибридов в России вырос вдвое

Продажи новых электрокаров и гибридных автомобилей в России за год выросли примерно в два раза. Об этом 27 июля в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

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