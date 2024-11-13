Гоночная игра с открытым миром JDM: Japanese Drift Master для ПК выйдет весной 2025 года Го...

Гоночная игра с открытым миром JDM: Japanese Drift Master для ПК выйдет весной 2025 годаГоночная игра с открытым миром JDM: Japanese Drift Master выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG весной 2025 года, объявил разработчик Gaming Factory.
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