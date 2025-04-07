Суд 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче Домодедова государству

Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая слушания по иску Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово с 2024 года.