Суд 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче Домодедова государству

Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая слушания по иску Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово с 2024 года.
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