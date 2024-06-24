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Крах неминуем: в Британии услышали похоронный звон для американской империи. Механизм саморазрушения уже начал последний отсчет

Крах неминуем: в Британии услышали похоронный звон для американской империи. Механизм саморазрушения уже начал последний отсчет

© AP Photo / Mark Lennihan Американскую империю ждет неминуемый крах, пишет автор статьи для Declassified UK.

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