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Китай

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Континентальная часть Китая подвергла критике администрацию ДПП Тайваня за двуличие в межбереговых отношениях

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду подверг критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за двуличие в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива, указав, что ее попытки добиться "мирного отделения" являются бредовой идеей.

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