Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Какая-то разрисованная обезьяна. О какой порядочности этого алкаша она думала своей пустой головой?!?Алана Мамаева о п...
  • Марина Свобода
    Почему то Гордон не возмущают гонорары нашей пены на эстраде. Ее задел молодой артист. Зависть -не иначе.«Попутал берега!»...
  • Elena Dmitrieva
    И зачем нам это? Достаточно знать, что эта бабка спонсирует всу, а что она там орет, это уже дело психиатров.София Ротару вышл...

Петросян, Фролова, Горбачева, Муравьева, Акатьева вышли в финал Гран-при России

Петросян, Фролова, Горбачева, Муравьева, Акатьева вышли в финал Гран-при России

На соревнованиях смогут выступить Аделия Петросян, Анна Фролова (по 36 очков за этапы Гран-при), Алина Горбачева (34), Вероника Яметова (32), Дарья Садкова, Ксения Гущина (по 30), Софья Важнова (26), Софья Акатьева, Софья Муравьева (по 24), Ксения Синицына, Мария Агаева (по 22), Елизавета Куликова (20).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх