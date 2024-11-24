Петросян, Фролова, Горбачева, Муравьева, Акатьева вышли в финал Гран-при России

На соревнованиях смогут выступить Аделия Петросян, Анна Фролова (по 36 очков за этапы Гран-при), Алина Горбачева (34), Вероника Яметова (32), Дарья Садкова, Ксения Гущина (по 30), Софья Важнова (26), Софья Акатьева, Софья Муравьева (по 24), Ксения Синицына, Мария Агаева (по 22), Елизавета Куликова (20).
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