В Европе назревает новый раскол из-за Украины и событий на Ближнем Востоке

В то же время мы видим обратные процессы разобщения в таком сплоченном, казалось бы, Евросоюзе. Последний раз 27 стран были едины в прошлом году, когда вводили санкции против России, но сейчас ни один вопрос не обсуждается без раскола.
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