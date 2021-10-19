Медвежий уголПолитика«В такую рань приезжать приходится». Вассерман пожалел недосыпающих депутатов Госдумы Заседания комитетов Госдумы надо проводить не в 10:00, а в более позднее время, заявил депутат Анатолий Вассерман.Вернуться к статье4915НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга КожемякинаС 10 часов - это рано?! Вассерман, ты совсем оборзел? Тебе бы не Законы принимать, а спать с утра до вечера...егор егоровКонечно рано, надо им вообще рабочий день с 14 до 15 и желательно на удаленке, из дома, с кровати.Лариса ОвчинниковаС обедом!Неизвестно НеизвестноИ перерыв на обед с 14.15 до 14.45саша дмитренкона работу всем всегда рано,,и к7,,и к 10)))))))АЛИСАblogerА зарплату домой приносить (по миниатюре А.Райкина)ВДвалерий двойнишниковСанек, свiнко, молчи за умного сканаешь...Лида ОрловаИ зарплату вовремя платить и не забывать премию оплачивать .Совсем страх потеряли ...АШАнатолий ШадринДебилы-избиратели выбрали мудака-депутата.АЛИСАblogerВ руках тяжелее ложки ничего не держал, только языком ляскал. Теперь и языком не нужно, нажал кнопочку - вот и вся работа.саша дмитренкотоно! вот землекопы!!! они гениальны!)))) правда каки все ваше быдло говорят только матом,, но так же проще понять?)))Наталья Ефимова (Вишнёва)Я была о нём лучшего мнения!!! Сдай мандат и отвали!!! Тогда какого ты попёрся в депутаты?!!! За баблом?!!! А по работать?!!! И вообще есть профессии где люди встают в пять утра!!! И вот это действительно рано.ВиталийА бородатый тот ещё прохиндей...Скоро и "низкой зарплатой" озаботится,слуга народа!ООЗемляковаГлавный знаток попал, куда надо.Дилетант,да ещё и пожилой,посмотрим ,как будет голосовать.Сергей РоссиДа кто ж расскажет то ? Это закрытая информацияОльга КожемякинаОн не просто голосовать будет, он будет громко и настырно тявкать, качая свои права.саша дмитренкопока ТЫ тявкаешьВСВладимир СмирновВот этот дебиловатый придурок в ближайшие 5 лет будет законотворцем 🤦♂️Начитанный не значит умный. Пи.. бол.Сергей РоссиНу уж с Валуевым они напринимают законовсаша дмитренкокуда ему до тебя!))))) иди дальше мети!АСАлександр СПусть сука отдаст свою зарплату работягам,они к пяти утра на работу будут приезжать и не ныть что рано,понавыбирали уродовАнатолий ПахотинДумаю зря он пошел в депутаты, тот еще демагог. Но ведь проголосовали...Алексей ЗверевВставайте твари в 6 утра, как Я !!!Сергей РоссиУ тебя тоже 450 000 зарплата ? Или поболее ?Ино планетянкаПостыдился бы этот Вассерман..саша дмитренкоучиться надо было а не бухать!Алексей ЗверевВ отличии от тебя саша кот помойный, я не курю, не пью и МС по боксу !!! А то что я не научился воровать как многие:- так это для меня плюс !!! И своими руками не плохо зарабатываю и семья сыта !!!саша дмитренкобыдло возбудилось!!)))))ГГГеннадий ГайдуковДармоеды,жрать и спать,вся работа.АНАлексей НаседкинИх бы устроило посещать Госдуму в дни выдачи зарплаты о увеличении которой вполне сами могут позаботиться с удовольствием собравшись и в полном составе в любое время суток. Остальное время посвятить полномерному использованию депутатских льгот, привилегий и старанию забыть их депутатские обещания избирателям.ГорынычТак зряплату им перечисляют на карту. Можно совсем не ходить. Или по очереди, чтоб кнопочки нажимать.Ино планетянкаНичё, Вассерман на заседаниях доспит, хотя странно, девственник, а не высыпается....Понимаю, когда любимая женщина рядом, не даст выспаться..... ПОЗОР !!!Ино планетянкаАЛЕКС БАМА нахрен нужна эта дума? Есть правительство, есть президент. Есть Совет Федераций.АЛЕКС БАМА нахрен нужна эта дума? Есть правительство, есть президент. Есть Совет Федераций.Сергей РоссиЕще раз напиши...АЛЕКС БАМЯ говорю чего смотреть как на Запади? Есть президент. Есть правительство. Есть Совет Федераций. Зачем нужна Дума? Депутаты пусть на съезд собираются раз в полгода и спят сколько им влезет в остальное время. А то мешают нам только жить. И зарплату громадную получают ещё вдобавок.ГорынычСовет федераций тоже нахер не нужен. Одни воры.АЛЕКС БАМРоссия пока Российская Федерация. Досталось по заветам Ленина. Потому пока пусть будет. Что-то стоит над Правительством. А вот Дума в нонешнем составе - вопрос.саша дмитренкобыдляне! вам до вассермана как до луны раком!Natalia NikonorovaСколько комментариев!!! Не понятно вам, что это провокация чистой воды, чтобы услышать, как народ относится к депутатам. А он читает, хихикает.И(Ирина Голота (Болховитинова)"хихикает" и чихать хотел на все высказывания, впрочем. как и все депутаты вместе взятыесаша дмитренкоа назовите,кого народ уважает?))))Сергей РоссиТебя. Представляешь, если по мановению волшебной палочки ты окажешься в запертой комнате с теми мужиками, которых ты троллишь... уважут 100%ЛАНА ЯНавыбирали дементных депутатов,кому за 90 -вот и результат!Моя бабушка дожила до 93 лет,тоже сидела во дворе на скамеке и клевала носом постоянно.А они все,что самые умные?Посмотрите на Валуева :о каком интеллекте вам говорит его не обезображенное умом лицо? Придите в захолустный стардом и сравните его обитателей с депутатами Госдумы.Найдете разницу?Валерий Антохинони спят круглосуточноГорынычгосударственная дума приняла в 2020 году 553 закона. В 2020 году при 5-дневной труд. неделе было 248 раб. дней, из которых 5 —укороченные дни. Данные из открытых источников. Они хоть читать, что принимают, успевали? О том, что нужно было осмыслить и речи нет. Отсюда качество законов. Депутаты – они ведь простые открытые люди: чем думают, такие законы и принимают.Ингерман Ланскаяв совке вообще "депутатов" - пастухов и доярок привозили, чтоб они попили, пожрали, поездили по экскурсиям, накупили дефициту и обратно в аулы и коровники развозили...... 99% этих "депутатов" не понимали зачем только их завозили в кремль...Alex НемоСуки, пусть поскорее на зону попадут. Там просыпаться приходится в 6 утра, иначе на завтрак не пустят. И придется реально работать до обеда голодными...Комментировать
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