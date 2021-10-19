Медвежий угол

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«В такую рань приезжать приходится». Вассерман пожалел недосыпающих депутатов Госдумы

«В такую рань приезжать приходится». Вассерман пожалел недосыпающих депутатов Госдумы

Заседания комитетов Госдумы надо проводить не в 10:00, а в более позднее время, заявил депутат Анатолий Вассерман.

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Ольга Кожемякина
С 10 часов - это рано?! Вассерман, ты совсем оборзел? Тебе бы не Законы принимать, а спать с утра до вечера...
егор егоров
Конечно рано, надо им вообще рабочий день с 14 до 15 и желательно на удаленке, из дома, с кровати.
Лариса Овчинникова
С обедом!
Неизвестно Неизвестно
И перерыв на обед с 14.15 до 14.45
саша дмитренко
на работу всем всегда рано,,и к7,,и к 10)))))))
АЛИСАbloger
А зарплату домой приносить (по миниатюре А.Райкина)
валерий двойнишников
Санек, свiнко, молчи за умного сканаешь...
Лида Орлова
И зарплату вовремя платить и не забывать премию оплачивать .Совсем страх потеряли ...
Анатолий Шадрин
Дебилы-избиратели выбрали мудака-депутата.
АЛИСАbloger
В руках тяжелее ложки ничего не держал, только языком ляскал. Теперь и языком не нужно, нажал кнопочку - вот и вся работа.
саша дмитренко
тоно! вот землекопы!!! они гениальны!)))) правда каки все ваше быдло говорят только матом,, но так же проще понять?)))
Наталья Ефимова (Вишнёва)
Я была о нём лучшего мнения!!! Сдай мандат и отвали!!! Тогда какого ты попёрся в депутаты?!!! За баблом?!!! А по работать?!!! И вообще есть профессии где люди встают в пять утра!!! И вот это действительно рано.
Виталий
А бородатый тот ещё прохиндей...Скоро и "низкой зарплатой" озаботится,слуга народа!
ОЗемлякова
Главный знаток попал, куда надо.Дилетант,да ещё и пожилой,посмотрим ,как будет голосовать.
Сергей Росси
Да кто ж расскажет то ? Это закрытая информация
Ольга Кожемякина
Он не просто голосовать будет, он будет громко и настырно тявкать, качая свои права.
саша дмитренко
пока ТЫ тявкаешь
Владимир Смирнов
Вот этот дебиловатый придурок в ближайшие 5 лет будет законотворцем 🤦‍♂️Начитанный не значит умный. Пи.. бол.
Сергей Росси
Ну уж с Валуевым они напринимают законов
саша дмитренко
куда ему до тебя!))))) иди дальше мети!
Александр С
Пусть сука отдаст свою зарплату работягам,они к пяти утра на работу будут приезжать и не ныть что рано,понавыбирали уродов
Анатолий Пахотин
Думаю зря он пошел в депутаты, тот еще демагог. Но ведь проголосовали...
Алексей Зверев
Вставайте твари в 6 утра, как Я !!!
Сергей Росси
У тебя тоже 450 000 зарплата ? Или поболее ?
Ино планетянка
Постыдился бы этот Вассерман..
саша дмитренко
учиться надо было а не бухать!
Алексей Зверев
В отличии от тебя саша кот помойный, я не курю, не пью и МС по боксу !!! А то что я не научился воровать как многие:- так это для меня плюс !!! И своими руками не плохо зарабатываю и семья сыта !!!
саша дмитренко
быдло возбудилось!!)))))
Геннадий Гайдуков
Дармоеды,жрать и спать,вся работа.
Алексей Наседкин
Их бы устроило посещать Госдуму в дни выдачи зарплаты о увеличении которой вполне сами могут позаботиться с удовольствием собравшись и в полном составе в любое время суток. Остальное время посвятить полномерному использованию депутатских льгот, привилегий и старанию забыть их депутатские обещания избирателям.
Горыныч
Так зряплату им перечисляют на карту. Можно совсем не ходить. Или по очереди, чтоб кнопочки нажимать.
Ино планетянка
Ничё, Вассерман на заседаниях доспит, хотя странно, девственник, а не высыпается....Понимаю, когда любимая женщина рядом, не даст выспаться..... ПОЗОР !!!
Ино планетянка
АЛЕКС БАМ
А нахрен нужна эта дума? Есть правительство, есть президент. Есть Совет Федераций.
АЛЕКС БАМ
А нахрен нужна эта дума? Есть правительство, есть президент. Есть Совет Федераций.
Сергей Росси
Еще раз напиши...
АЛЕКС БАМ
Я говорю чего смотреть как на Запади? Есть президент. Есть правительство. Есть Совет Федераций. Зачем нужна Дума? Депутаты пусть на съезд собираются раз в полгода и спят сколько им влезет в остальное время. А то мешают нам только жить. И зарплату громадную получают ещё вдобавок.
Горыныч
Совет федераций тоже нахер не нужен. Одни воры.
АЛЕКС БАМ
Россия пока Российская Федерация. Досталось по заветам Ленина. Потому пока пусть будет. Что-то стоит над Правительством. А вот Дума в нонешнем составе - вопрос.
саша дмитренко
быдляне! вам до вассермана как до луны раком!
Natalia Nikonorova
Сколько комментариев!!! Не понятно вам, что это провокация чистой воды, чтобы услышать, как народ относится к депутатам. А он читает, хихикает.
Ирина Голота (Болховитинова)
"хихикает" и чихать хотел на все высказывания, впрочем. как и все депутаты вместе взятые
саша дмитренко
а назовите,кого народ уважает?))))
Сергей Росси
Тебя. Представляешь, если по мановению волшебной палочки ты окажешься в запертой комнате с теми мужиками, которых ты троллишь... уважут 100%
ЛАНА Я
Навыбирали дементных депутатов,кому за 90 -вот и результат!Моя бабушка дожила до 93 лет,тоже сидела во дворе на скамеке и клевала носом постоянно.А они все,что самые умные?Посмотрите на Валуева :о каком интеллекте вам говорит его не обезображенное умом лицо? Придите в захолустный стардом и сравните его обитателей с депутатами Госдумы.Найдете разницу?
Валерий Антохин
они спят круглосуточно
Горыныч
государственная дума приняла в 2020 году 553 закона. В 2020 году при 5-дневной труд. неделе было 248 раб. дней, из которых 5 —укороченные дни. Данные из открытых источников. Они хоть читать, что принимают, успевали? О том, что нужно было осмыслить и речи нет. Отсюда качество законов. Депутаты – они ведь простые открытые люди: чем думают, такие законы и принимают.
Ингерман Ланская
в совке вообще "депутатов" - пастухов и доярок привозили, чтоб они попили, пожрали, поездили по экскурсиям, накупили дефициту и обратно в аулы и коровники развозили...... 99% этих "депутатов" не понимали зачем только их завозили в кремль...
Alex Немо
Суки, пусть поскорее на зону попадут. Там просыпаться приходится в 6 утра, иначе на завтрак не пустят. И придется реально работать до обеда голодными...

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