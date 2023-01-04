В новых регионах полностью заработает система ОМС в 2024 году

Система ОМС в полном объеме заработает на территории новых регионов в 2024 году. Об этом во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным 3 января доложил глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
Система ОМС в полном объеме заработает на территории новых регионов в 2024 году. Об этом во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным 3 января доложил глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
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