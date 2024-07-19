Фото: Соцсети Альберту Пилосяну, видите ли, не понравилось то, как на него смотрят. Военнослужащий, который прибыл в регион для прохождения реабилитации, получил тяжёлые ранения внутренних органов, ему провели две сложных операции, но спасти жизнь не смогли.
"За что воюют наши мужчины? За бесправие русских?": Порезанный армянином воин умер в больнице
Комментарии
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Eduard
Мочить армян,киргизов и казахов пора!
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4 час.
Акимова Татьяна
Армян к Пашиняну, всех этих тварей нерусских депортировать на свою Родину и лишить гражданства. У нас почему то гражданство дают кому ни попадя, а лишить гражданства не могут.Очень странно.Где процедура лишения гражданства?У нас не эпидемия мигранства, а просто миллионное переселение мерзавцев разного рода в Россию.А предатели, сидящие во власти, с ним в доле.Начинать надо с МВД,с ДУМЫ, правительства.Все дерьмо идет оттуда.
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3 час.
Ксюша Кирьязис
Читаешь такое и одна мысль в голове - как, как вы можете позволять такое. Гоните этих дармоедов и паразитов на их историческо-истерическую Родину..
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4 сек.
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