"За что воюют наши мужчины? За бесправие русских?": Порезанный армянином воин умер в больнице

Акимова Татьяна

Армян к Пашиняну, всех этих тварей нерусских депортировать на свою Родину и лишить гражданства. У нас почему то гражданство дают кому ни попадя, а лишить гражданства не могут.Очень странно.Где процедура лишения гражданства?У нас не эпидемия мигранства, а просто миллионное переселение мерзавцев разного рода в Россию.А предатели, сидящие во власти, с ним в доле.Начинать надо с МВД,с ДУМЫ, правительства.Все дерьмо идет оттуда.