Президент и министр обороны поздравляют с Днём защитника Отечества (ВИДЕО)

Президент и министр обороны поздравляют с Днём защитника Отечества. В. Путин: Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества — во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.
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