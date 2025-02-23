Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    мразиЗеленский заявил,...
  • лина любимцева
    А  как же "цели СВО"?!!   Денацификация и демилитаризация, уже исполнены?  ДА и "стамбульские договоренности" уже дав...В основу мирного ...
  • Eduard
    Янки с Европой дали Украине 100 долларов,а назад требуют 500 миллиардов с процентами.Хитрая тактика!Зеленский упирает...

Президент и министр обороны поздравляют с Днём защитника Отечества (ВИДЕО)

Президент и министр обороны поздравляют с Днём защитника Отечества (ВИДЕО)

Президент и министр обороны поздравляют с Днём защитника Отечества. В. Путин: Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества — во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх