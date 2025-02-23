Президент и министр обороны поздравляют с Днём защитника Отечества (ВИДЕО)

Президент и министр обороны поздравляют с Днём защитника Отечества. В. Путин: Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества — во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.