О многофункциональности советской бытовой техники

﻿﻿По сравнению с современной уборочной техникой советские пылесосы выглядели довольно неуклюже, были неуклюжими и слишком громкими, хотя некоторые из них имели специальные глушители на выходе для снижения шума и довольно футуристический дизайн, что придавало этой технике дополнительную привлекательность.