Пугачёвский бунт. Самообнуление Аллы Борисовны

Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Кто-то прогнозирует ее новый отъезд из России уже навсегда, кто-то роль тарана в бунте настроенных против СВО элит… Кто из комментаторов прав, не так уж и важно.