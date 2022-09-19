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Пугачёвский бунт. Самообнуление Аллы Борисовны

Пугачёвский бунт. Самообнуление Аллы Борисовны

Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Кто-то прогнозирует ее новый отъезд из России уже навсегда, кто-то роль тарана в бунте настроенных против СВО элит… Кто из комментаторов прав, не так уж и важно.

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