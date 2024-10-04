Ректор ГИТИСа призвал актёров отвечать за публичные высказывания

Мнение известного человека может повлиять на позицию его почитателей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии