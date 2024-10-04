Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Ректор ГИТИСа призвал актёров отвечать за публичные высказывания

Мнение известного человека может повлиять на позицию его почитателей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский.

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