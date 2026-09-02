В тамбовском драмтеатре состоялась премьера спектакля "Чао, Буратино!!!"

В Тамбовском академическом драматическом театре прошла премьера спектакля "Чао, Буратино!!!" (12+). Постановка представляет собой лирический детектив в двух сериях, созданный по мотивам повести-сказки Алексея Толстого в инсценировке Дианы Бадагиевой.