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В СИЗО отправлен очередной деятель, тесно связанный с Тимуром Ивановым

В СИЗО отправлен очередной деятель, тесно связанный с Тимуром Ивановым

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-гендиректора "Военно-строительной компании" (ВСК) Минобороны РФ и бывшего руководителя ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам" Минобороны РФ Андрея Белкова.

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