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Царьград

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Мотоциклист на Honda погиб после столкновения с автобусом в Москве

Мотоциклист на Honda погиб после столкновения с автобусом в Москве

На 48 км Каширского шоссе в Москве произошло смертельное ДТП: водитель мотоцикла Honda столкнулся с автобусом и погиб на месте.

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