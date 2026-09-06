Right-wing AfD party leading in German state election

The AfD party is the projected winner of a German state election, the first time a right-wing party may take power since World War II.
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