Qualcomm планирует совершить революцию среди ARM-процессоров с выпуском Snapdragon 8 Gen 4Qualcomm планирует отказаться от использования традиционных процессоров ARM в своих устройствах начиная с анонса Snapdragon 8 Gen 4, который ожидается в четвертом квартале этого года.