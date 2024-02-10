Qualcomm планирует совершить революцию среди ARM-процессоров с выпуском Snapdragon 8 Gen 4Qualcomm планирует отказаться от использования традиционных процессоров ARM в своих устройствах начиная с анонса Snapdragon 8 Gen 4, который ожидается в четвертом квартале этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)