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Царьград

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Генерал Липовой думает, что ВСУ атаковали Новороссийск из южных регионов Украины

Генерал Липовой думает, что ВСУ атаковали Новороссийск из южных регионов Украины

По словам военного эксперта, беспилотники могли прибыть из Одессы, Николаевской области или с прилегающих к городу территорий.

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