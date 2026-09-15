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Илью Соболева отменяют за шутку про грудь Кати Голден

Илью Соболева отменяют за шутку про грудь Кати Голден

Комик Илья Соболев столкнулся с массовой критикой после неудачной импровизации на свадьбе, где высмеял внешность блогера Кати Голден.

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