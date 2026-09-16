Егоров: водители осенью растрачивают ресурс зимних шин

Эксперт Алексей Егоров советует ориентироваться на погоду, а не на календарь, при замене летних шин на зимние.
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