Как теперь Хиршем меряться будем?

Министерство науки, наверное, можно если не разгонять, то серьезно сокращать. Чиновники оного все последние года занимались только одним: а именно подсчитали сколько и в каких иностранных научных журналах напечатался ученый имярек и, следовательно, достоин ли он зарплаты.