Воинский учет после 50 лет. Когда снимают и прочие нюансы

После изменения правил воинского учета у многих мужчин возник вопрос: почему один человек после достижения 50 лет уже считается снятым с воинского учета, а другой с таким же возрастом продолжает числиться в запасе? Причина — в новых возрастных границах пребывания в запасе, переходных правилах и различиях между категориями военнообязанных.
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