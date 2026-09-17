Воинский учет после 50 лет. Когда снимают и прочие нюансы

После изменения правил воинского учета у многих мужчин возник вопрос: почему один человек после достижения 50 лет уже считается снятым с воинского учета, а другой с таким же возрастом продолжает числиться в запасе? Причина — в новых возрастных границах пребывания в запасе, переходных правилах и различиях между категориями военнообязанных.