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В Адыгее иностранную студентку подозревают в сбыте наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу задержали 21-летнюю иностранную студентку, подозреваемую в сбыте наркотических средств через тайниковые закладки, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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