Трамп подписал закон об "адских санкциях": российскому импорту грозят пошлины до 500%

Президент США утвердил закон имени Линдси Грэма, резко ужесточающий ограничения против России. Под удар попадут чиновники, банки, энергетические и оборонные предприятия, а также суда, задействованные в экспорте нефти и обходе запретов.
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