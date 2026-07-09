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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев признан защитником сезона на премии WINLINE Герои РПЛ. Игрок «Зенита» опередил Диего Косту и Бевеева

Игорь Дивеев признан лучшим защитником сезона в РПЛ. 26-летний футболист, перешедший в « Зенит » из ЦСКА в зимнее трансферное окно, получил награду в рамках премии Winline Герои РПЛ.

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