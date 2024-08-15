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Минобрнауки планирует поменять квоту олимпиадников на бюджетные места в вузах

Минобрнауки планирует поменять квоту олимпиадников на бюджетные места в вузах

Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников в вузах. Речь идет о введении квоты в 70% от общего числа бюджетных мест для абитуриентов, поступающих без вступительных экзаменов, передает &quot;ФедералПресс&quot;.

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