Кассовые сборы “Джокер: Безумие на двоих” достигли $200 миллионов лишь спустя 3 недели кинопрокатаАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов фильма “Джокер: Безумие на двоих” за четвертый уик-энд.